Viabilità: Anas, chiusa per frana Ss37 "Del Maloja" in provincia di Sondrio

- Attraverso una nota Anas informa che a causa di una frana, è temporaneamente chiusa la Ss 37 "del Maloja" in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Chiavenna in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti le squadre Anas e dei vigili del fuoco, per la gestione della viabilità, la pulizia del piano viabile da fango e detriti e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico al momento viene deviato sulla viabilità comunale. (Com)