Roma: Michetti, ottima notizia che si proceda con operazioni anti degrado stazione Termini

- "Che si proceda con operazioni antidegrado alla Stazione Termini è un'ottima notizia. Infatti, in questi anni la zona è precipitata nell'abbandono, nel caos e nell'illegalità: una situazione inaccettabile. I cittadini devono vivere in condizioni di sicurezza e non sono tollerabili zone franche, tantomeno nei luoghi nevralgici della città, come le stazioni ferroviarie e della metropolitana. Prevenzione e sicurezza in questi luoghi vanno garantite con azioni costanti di controllo del territorio e non con operazioni saltuarie". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti. (Rer)