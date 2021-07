Marocco: oggi a Marrakech i primi due aerei delle compagnie israeliane Israir ed El Al

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi due aerei delle compagnie aeree israeliane Israir ed El Al atterreranno oggi a Marrakech, in Marocco, con a bordo circa 350 turisti israeliani. Lo rende noto il quotidiano marocchino “Le 360”, secondo il quale i passeggeri israeliani, partiti da Tel Aviv, arriveranno alle ore 12:55 e alle ore 15:30. I due voli rappresentano il primo collegamento diretto tra il Regno del Marocco e lo Stato di Israele, nell’ambito della normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. “Per noi questa è una grande notizia. La regione di Marrakech ospita molti luoghi di pellegrinaggio per le persone di fede ebraica”, ha commentato un operatore turistico di Marrakech. All’arrivo dei due voli è prevista una cerimonia di benvenuto coordinata dall'Ufficio nazionale del turismo del Marocco (Onmt), dall'Ufficio nazionale degli aeroporti (Onda) e dal Consiglio regionale del turismo di Marrakech (Crt). Nella stessa giornata sarà organizzata anche una serata in onore dei rappresentanti delle due compagnie aeree, alla quale saranno presenti alcuni professionisti del turismo nella regione interessati al mercato israeliano e i rappresentanti della comunità ebraica di Marrakech.(Mar)