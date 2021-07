Rifiuti: Pelonzi (Pd), Albano scelta ideologica senza verifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancata apertura di Albano a causa della mancata voltura assicurativa è la misura delle scelte superficiali e ideologiche della sindaca. Ormai è chiaro che alla sindaca Raggi interessa più la campagna elettorale che la soluzione dell'emergenza rifiuti e la salute dei cittadini". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Per non indicare un sito nei confini di Roma Capitale come da mozione approvata in Assemblea capitolina la sindaca firma discutibili ordinanze senza nemmeno verificare prima l'effettivo stato degli impianti e la loro documentazione. Risultato: il solito pasticcio - spiega -. Il problema della voltura è soltanto un fatto tecnico o lo stato dell'impianto non dà sufficienti garanzie alle compagnie assicurative? Mi chiedo se il Tar fosse a conoscenza dei problemi autorizzativi di Albano e se entrando nel merito ne terrà conto - sottolinea Pelonzi -. Nonostante la mozione di Assemblea capitolina e le proteste dei sindaci della provincia e dei cittadini la sindaca ha voluto procedere di fretta con l'ordinanza, è evidente che la scelta è legata a motivi ideologici ed elettorali e non è una soluzione tecnica, lo dimostra il fatto che non sia stata eseguita nessuna verifica documentale. Sono cinque anni che la Raggi affronta il problema rifiuti con superficialità e incompetenza. Roma è sommersa dai rifiuti e la sindaca continua a giocare con la salute dei cittadini e a ignorare la volontà dell'Aula", conclude. (Com)