Belgio: nuove inondazioni in Vallonia, gravi danni registrati a Namur

- Nuove violente alluvioni hanno colpito la regione della Vallonia, in Belgio, a causa delle forti piogge cadute nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Soir", in considerazione dell'entità dei danni causati dalle forti piogge i vigili del fuoco nella zona hanno smesso di pompare acqua per concentrarsi sulle operazioni di salvataggio delle persone e messa in sicurezza degli edifici. Particolarmente colpita la città di Namur, capoluogo della regione, dove molte case sono state colpite dai danni causati dalla forza dell'acqua che ha spazzato via molte auto, ciottoli e lastre di asfalto. Le inondazioni hanno inoltre provocato fughe di gas, incendi, fuoriuscite di olio combustibile e gravemente danneggiato le strade. "La situazione a Namur è più grave rispetto alla scorsa settimana con diverse strade allagate, interi quartieri sott'acqua e conseguenze significative su diverse famiglie da trasferire", ha dichiarato il sindaco Maxime Prevot, che per il momento ha escluso che vi siano vittime o feriti. Ieri sera forti temporali hanno causato allagamenti anche in diverse località della provincia di Anversa, tra cui Pulle, Nijlen e Lier, e del Brabante Vallone, con danni segnalati a Chaumont-Gistoux, Walhain e Wavre. Per la giornata di oggi le previsioni metereologiche prevedono nuove piogge abbondanti, il che potrebbe rendere la situazione ancora più critica. Secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità, le alluvioni che hanno investito il Belgio la scorsa settimana hanno provocato almeno 37 morti e sei dispersi. (Beb)