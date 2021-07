Vaticano: Fisichella, anziani custodi di memoria, non lasciamoli soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonni accompagnati da nipoti, anziani usciti per la prima volta dalle strutture residenziali dopo l'emergenza Covid, associazioni impegnate nella pastorale per la terza età hanno presenziato alla Santa Messa nella prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, celebrata dall'arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio della nuova evangelizzazione, in sostituzione di Papa Francesco. Monsignor Fisichella ricorda che "negli occhi di Gesù vediamo lo sguardo di Dio: è uno sguardo attento, che si accorge di noi, che scruta le attese che portiamo nel cuore, che scorge la fatica, la stanchezza e la speranza con cui andiamo avanti. Uno sguardo che sa cogliere il bisogno di ciascuno". Allo stesso modo, anche i nonni "hanno avuto occhi attenti, colmi di tenerezza", sottolinea. "Oggi c'è bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani, di condividere il tesoro comune della vita, di sognare insieme, di superare i conflitti tra generazioni per preparare il futuro di tutti. Senza questa alleanza di vita, di sogni e di futuro, rischiamo di morire di fame, perché aumentano i legami spezzati, le solitudini, gli egoismi, le forze disgregatrici". Giovani e anziani, continua Fisichella, sono "il tesoro della tradizione e la freschezza dello Spirito. Giovani e anziani insieme. Nella società e nella Chiesa: insieme. I giovani, profeti del futuro che non dimenticano la storia da cui provengono; gli anziani, sognatori mai stanchi che trasmettono esperienza ai giovani, senza sbarrare loro la strada". (segue) (Civ)