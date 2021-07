Vaticano: Fisichella, anziani custodi di memoria, non lasciamoli soli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Pontificio consiglio della nuova evangelizzazione torna ancora sulla parabola del vangelo, con Gesù che invita a raccogliere i pezzi di pane avanzato: "Un piccolo pezzo di pane può sembrare poca cosa, ma agli occhi di Dio niente deve essere scartato - afferma -. A maggior ragione nessuno è da scartare. È un invito profetico che oggi siamo chiamati a far riecheggiare in noi e nel mondo: raccogliete, conservate con cura, custodite. I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, degli scarti da buttare. Sono quei pezzi di pane preziosi rimasti sulla tavola della nostra vita, che possono ancora nutrirci con una fragranza che abbiamo perso, 'la fragranza della memoria'. Non perdiamo la memoria di cui gli anziani sono portatori, perché siamo figli di quella storia e senza radici appassiremo. Essi ci hanno custoditi lungo il cammino della crescita, ora tocca a noi custodire la loro vita, alleggerire le loro difficoltà, ascoltare i loro bisogni, creare le condizioni perché possano essere facilitati nelle incombenze quotidiane e non si sentano soli". (Civ)