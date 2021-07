Iraq-Usa: premier Al Kadhimi partito per visita ufficiale a Washington, domani incontro con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione irachena presieduta dal primo ministro, Mustafa al Kadhimi, è partita oggi per gli Stati Uniti, in vista del quarto round del dialogo strategico che si terrà domani a Washington. Lo rende noto l’ufficio stampa del premier iracheno, secondo il quale la visita dovrebbe durare diversi giorni per discutere delle relazioni tra i due Paesi in vari ambiti di interesse comune. “Questa visita si inserisce nel quadro degli sforzi dell'Iraq per consolidare il rapporto con gli Stati Uniti, basato sul rispetto reciproco e sulla cooperazione bilaterale in vari campi”, ha dichiarato Al Kadhimi prima della partenza, sottolineando che la visita rappresenta un momento importante per definire il rapporto tra i due Paesi sulla base dell'interesse nazionale iracheno. Al Kadhimi incontrerà il presidente Joe Biden alla Casa Bianca lunedì. Secondo quanto riportato dai media iracheni nei giorni scorsi Stati Uniti e Iraq dovrebbero annunciare la fine della missione operativa statunitense nel Paese, limitandosi all’addestramento delle forze irachene. Attualmente in Iraq sono presenti 2.500 militari statunitensi, concentrati nella lotta allo Stato islamico (Is).(Res)