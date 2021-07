Afghanistan: arrestati 4 talebani per lancio di razzi contro palazzo presidenziale durante Eid al Adha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze speciali dell'Afghanistan hanno arrestato quattro talebani ritenuti i colpevoli del lancio di razzi contro il palazzo presidenziale di Kabul, avvenuto il 19 luglio scorso durante la preghiera in occasione della Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio. Lo rende noto il portavoce del ministero dell’Interno, Miriwais Stankezai, roiferendo che i talebani arrestati fanno parte di un gruppo denominato “Momen”. Almeno tre razzi sono caduti alle 8 (ora locale) del 19 luglio vicino alla Zona verde di Kabul durante la preghiera alla quale hanno erano presenti il presidente dell’Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, alcuni ministri e funzionari, tra cui l’ex presidente Hamid Karzai. Per anni gli insorti hanno lanciato razzi contro la capitale, di solito infliggendo solo lievi danni con poche o nessuna vittima. Nel marzo dello scorso anno quattro razzi sono caduti sul bordo delle mura del palazzo presidenziale durante l’insediamento di Ghani. Anche allora i ribelli dello Stato Islamico avevano rivendicato la responsabilità dell’attacco. L’insicurezza in Afghanistan è cresciuta nelle ultime settimane, mentre le forze straniere guidate dagli Stati Uniti stanno completando il loro ritiro e i talebani hanno lanciano importanti offensive, conquistando interi distretti e diversi valichi di frontiera. Ieri, lunedì 19 luglio, 15 missioni diplomatiche e il rappresentante della Nato a Kabul, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, hanno esortato i talebani a fermare le offensive a seguito del fallimento dei negoziati su un cessate il fuoco tra i talebani e il governo afghano ai colloqui di Doha, in Qatar.(Res)