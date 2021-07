Giustizia: Rosato (Iv), per Conte contano solo like e sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, afferma: "Che Conte fosse più interessato al suo futuro personale che a quello del Paese era a noi noto, ma tanta irresponsabilità, con toni inaccettabili nei confronti di Draghi e dell’azione del governo non me l’aspettavo. Ha dato lui l’assenso al voto in Cdm sulla riforma della giustizia - continua il parlamentare su Facebook -, dopo qualche giorno sempre lui ha dato l’assenso a chiedere il voto di fiducia su quel testo e oggi continua a minacciare le dimissioni dei suoi ministri se non si torna sui testi di Bonafede mettendo a rischio la stabilità del governo e la ripresa economica dell’Italia. La verità è che per lui contavano prima e contano oggi solo like e sondaggi". (Rin)