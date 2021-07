Recovery: Suigo (Inwit), con Pnrr dobbiamo costruire l'Italia di domani sostenibile e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della seconda giornata della tredicesima edizione della rassegna culturale Ponza D'Autore, Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione & Sostenibilità di Inwit, è stato tra gli ospiti del panel "Pensare sostenibile", condotto dal giornalista Alessio Jacona. Alessia Rotta, Federica Gasbarro e Roberto Bernarbò sono stati gli altri relatori del panel. E' quanto si legge in una nota di Inwit. "Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo il dovere di guardare al futuro e iniziare a costruire le basi di un'Italia più digitale e sostenibile da consegnare ai nostri figli - ha dichiarato Suigo -. Se vogliamo trasformare il nostro Paese in 'Smart country' e recuperare il gap digitale con gli altri Paesi Ue, dobbiamo passare da pensare sostenibile ad agire sostenibile. E' prioritario sfruttare il Pnrr e completare lo sviluppo delle infrastrutture digitali su tutto il territorio nazionale". Fondamentale, in questo senso, lo sviluppo del 5G: "Consentirà di sviluppare un ecosistema innovativo di device continuamente connessi - ha detto Suigo -, e permetterà di gestire una quantità sempre maggiore di dati e di mettere a disposizione di milioni di persone informazioni istantanee su trasporti, traffico, servizi sanitari, avvisi di sicurezza e notizie della comunità. La mission di Inwit è soddisfare l'aumento della domanda di nuove tecnologie, come dimostra l'aggiornamento del Piano industriale 2021-2023, che prevede un programma di investimenti di circa 600 milioni di euro. Ma l'impegno di Inwit è anche rendere le torri sempre più sostenibili. Nel nostro Piano triennale di Sostenibilità ci sono precisi obiettivi, tra quelli fissati dall'Agenda 2030 dell'Onu. Si tratta di un Piano estremamente ambizioso che prevede l'obiettivo di carbon neutrality al 2025, l'acquisto del 100 per cento di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2022 e investimenti per superare il digital divide, oltre a numerose iniziative a sostegno della crescita del Paese, dell'innovazione, dei clienti, delle comunità e delle nostre persone". (segue) (Com)