Recovery: Suigo (Inwit), con Pnrr dobbiamo costruire l'Italia di domani sostenibile e digitale (2)

- Infine, un passaggio sul governo: "Si sta muovendo nella giusta direzione per accelerare lo sviluppo delle reti 5G sul territorio nazionale. Tuttavia - ha continuato Suigo -, questi sforzi rischiano di essere vani se non saranno accompagnati da una forte mobilitazione culturale finalizzata a diffondere una corretta informazione sul 5G e a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore e l'utilità di questa nuova tecnologia. Troppo spesso, infatti, il dibattito sul 5G in Italia è ancora 'ostaggio' di fake news e campagne di disinformazione, che rappresentano un ostacolo alla transizione digitale del nostro Paese". (Com)