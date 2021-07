Milano 2021: Bernardo, macchina di informazione non corretta nei miei confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di centrodestra a Milano Luca Bernardo ha definito "di basso livello quello che è stato fatto", in merito alla polemica nata dall'accusa di Usuelli su una presunta pistola che avrebbe portato in corsia. "Su questa questione mi sembra di aver parlato ripetutamente e costantemente, in maniera chiara, puntuale e trasparente" ha detto a margine dell'incontro con i cittadini e i commercianti in zona Navigli, in via Valenza. "Anche perché il porto d'armi è qualcosa di personale, ma io non ho avuto problemi a rispondere. Mi è spiaciuto solo che un quotidiano stia cavalcando attraverso alcuni suoi giornalisti questa macchina che non è corretta nei miei miei confronti. Non è possibile aprire il giornale e leggere di una cosa che è legale, è un titolo che mi è stato dato, non sono andato a comprarlo e ce l'ho da più di dieci anni, mi sembra davvero di basso livello quello che è stato fatto" ha concluso. (Rem)