Milano 2021: Bernardo, su questione movida bisogna partire da prevenzione e presidio

- "Siamo qui per un motivo fondamentale: movida" ha detto il candidato sindaco di centrodestra a Milano Luca Bernardo a margine dell'incontro con i cittadini e i commercianti in zona Navigli, che si è tenuto questa mattina in via Valenza, aggiungendo che "sappiamo che i residenti si lamentano". "Credo che dobbiamo partire dalla prevenzione e dal presidio territoriale" ha sottolineato. "Vuol dire che la nostra polizia locale, che vuole stare in mezzo alla gente e con la gente, deve andare sul territorio con presidi". "I ragazzi devono uscire, devono divertirsi, ma non devono farsi male, non deve esserci pericolo di vita. Quando escono sappiamo quante risse e quanti rischi ci sono. Quindi, una movida controllata dalle forze dell'ordine che sono sempre presenti". (Rem)