Etiopia: tigrini avanzano nella regione di Amhara, "pronti a marciare verso Addis Abeba"

- Le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) stanno avanzando in profondità nella regione degli Amhara e hanno catturato altre due città al termine di un'offensiva lanciata negli ultimi tre giorni. Lo ha dichiarato ai media locali Tsadkan Gebretensae, alto ufficiale militare delle Tdf, aggiungendo che le milizie tigrine sono ora pronte a marciare verso la capitale Addis Abeba. Nel frattempo il presidente dello Stato regionale di Amhara, Agegnehu Teshager, ha esortato i giovani della regione a rispondere alla chiamata delle autorità federali e statali e ad imbracciare le armi in risposta alla "campagna per la sopravvivenza" in prima linea a partire da domani. Fin dallo scoppio del conflitto nel Tigrè, nel novembre scorso, le forze amhara combattono al fianco delle Forze di difesa nazionali etiopi (Endf) e delle truppe eritree loro alleate contro il Tpf. Dopo la riconquista delle principali città della regione - tra cui il capoluogo Macallè - da parte delle milizie tigrine, nelle ultime settimane anche altre regioni oltre a quella di Amhara hanno annunciato il loro ingresso in guerra al fianco delle truppe federali: Oromia, Sidama, Somali e Benishangul-Gumuz, alimentando ulteriormente i timori che l'Etiopia sprofondi in una situazione di instabilità cronica. (segue) (Res)