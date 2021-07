Etiopia: tigrini avanzano nella regione di Amhara, "pronti a marciare verso Addis Abeba" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) - e il suo braccio armato, le Tdf - abbia finora dichiarato di non avere ambizioni territoriali e di volersi limitare ad indebolire il nemico anche allo scopo di scoraggiare possibili controffensive da parte delle Endf, secondo diversi analisti il vero obiettivo dei tigrini sarebbe infatti quello di controllare il collegamento stradale e ferroviario tra Addis Abeba e Gibuti - principale arteria commerciale per l'Etiopia - creando una sorta di zona cuscinetto di "profondità strategica" nella regione di Afar, dove i tigrini possono contare anche sul sostegno dei ribelli locali. In un comunicato diffuso in settimana, le Tdf hanno peraltro dichiarato di aver ricevuto la “piena collaborazione” della popolazione locale delle città in cui sono entrate - Sekota, Kobo e Woldia - e di aver intensificato le operazioni militari. Inoltre, come scrive l'analista e docente norvegese Kjetil Tronvoll, una simile strategia avrebbe l'obiettivo di lungo termine di conquistare una posizione contrattuale più forte in un'eventuale trattativa per il cessate il fuoco con il governo federale, il cui vero obiettivo da parte tigrina è quello di ottenere il pieno ritiro delle forze eritree dalla regione. (segue) (Res)