Migranti: Lollobrigida (Fd'I), governo irresponsabile, pavido chi lo tollera

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, osserva che "non si ferma l'ondata di sbarchi illegali a Lampedusa. Dal 2019 sono aumentati di 14 volte gli arrivi di immigrati irregolari. Un incremento - prosegue il parlamentare in una nota - che ha fatto impennare tragicamente anche il numero delle morti in mare. Un dramma che si sta consumando nell’immobilismo del governo Draghi e soprattutto del ministro Lamorgese. Irresponsabile chi lo consente, pavido chi lo tollera nonostante la drammaticità dei numeri". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Fratelli d’Italia non smetterà mai di sostenere che l'unica soluzione per impedire le partenze ed evitare le morti in mare sia la predisposizione di un blocco navale. I dati di quest’anno sono chiari: su 25.000 partenze dalla Libia, grazie alla Guardia costiera libica, sono state fermate e riportate in terra africana 13.000 persone. Interventi che hanno impedito l’arrivo illegale sulle nostre coste e salvato vite umane. Un blocco navale organizzato - conclude Lollobrigida - azzererebbe morti e clandestini". (Com)