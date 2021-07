Centrodestra: Gelmini, FI non sta in curva, noi determinanti per attrarre chi non voterebbe le estreme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra è unito. Governiamo la maggior parte di Regioni e città e torneremo a guidare insieme questo Paese. Certo è singolare che alcuni esponenti critichino i passaggi di gruppo, fino a pensare di introdurre il divieto di cambio di casacca e poi accolgano i transfughi a porte aperte...". Lo dice Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in un’intervista a "il Giornale". "Quello che conterà, però, più del destino dei singoli, sarà confezionare una proposta di governo credibile - continua l'esponente dell'esecutivo -. E in questo Forza Italia sarà determinante, potendo avvalersi tra l'altro dell'esperienza di tanti governatori, sindaci e amministratori locali che sanno come affrontare e risolvere concretamente i problemi. Il centrodestra è plurale e non può fare a meno di Forza Italia. Noi siamo quelli che senza protagonismi mettono al primo posto i problemi degli italiani. Siamo il partito dell'equilibrio e l'unica forza che può attrarre il voto moderato e quello degli indecisi". Gelmini conclude: "Dobbiamo marcare, come stiamo facendo, la nostra identità europeista, riformista e popolare. Il ruolo di Meloni e Salvini è chiaro: sono in curva (per usare un termine sportivo), noi siamo in tribuna, dove non si guarda solo alla propria tifoseria, ma si cerca di attrarre il consenso di chi non voterebbe mai le estreme". (Rin)