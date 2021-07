Milano: Giambellino, domani apre cantiere per rinnovo rete elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota il Comune di Milano informa che da domani, lunedì 26 luglio, fino a settembre via Giambellino sarà interessata dai lavori di adeguamento e rinnovo della rete elettrica a cura di Unareti.I lavori consentiranno di completare la rete elettrica di media tensione in uscita dalla cabina primaria di San Cristoforo che percorrerà via Giambellino. La linea elettrica è necessaria per alimentare il quartiere e consentire il potenziamento del teleriscaldamento e della stazione di ricarica elettrica del deposito Atm del Giambellino che, con la flotta di bus elettrici, a partire dagli attuali 130 mezzi già in servizio in sostituzione dei veicoli alimentati a diesel, permetterà di eliminare un primo deposito di mezzi a gasolio e migliorare la qualità dell'aria nel quartiere. La nuova rete elettrica alimenterà anche la stazione M4 di piazza Frattini. "Questo cantiere serve a potenziare e rinnovare la rete elettrica in questa zona ma anche di alcuni servizi importanti a beneficio della città, come la trasformazione in elettrico di tutti i bus Atm - dichiara Marco Granelli assessore alla mobilità e lavori pubblici -. Abbiamo organizzato i cantieri per contenere il disagio dei cittadini. Voglio ricordare che il quadrilatero Giambellino-Lorenteggio è oggetto di una riqualificazione completa per un quartiere più bello, più verde, con più spazi di qualità per i cittadini, una nuova biblioteca, una metropolitana e un itinerario ciclabile per una migliore connessione con tutta la città. Insieme a Ronchetto e S. Cristoforo questa nuova area sarà la nuova porta sud-ovest di Milano". (segue) (Com)