Roma: continuano controlli anti droga, sei arresti e due denunce (9)

- Infine, sempre gli uomini del commissariato San Lorenzo, nel corso di mirati servizi volti al contrasto delle spaccio di sostanza stupefacenti, hanno arrestato O.M., 40enne romano, colto in flagranza di reato mentre consegnava in modo sospetto un involucro a una donna in prossimità di un bar. Entrambi sono stati fermati e prontamente controllati. L'uomo è stato trovato in possesso di 150,00 euro, la donna ha ammesso di avere appena acquistato dallo stesso una dose di 40 grammi di cocaina. Vista la flagranza, gli investigatori hanno continuato l'attività d'indagine procedendo alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo, dove è stata trovata all'interno di una scatola altra sostanza stupefacente. L'autorità giudiziaria competente ha disposto per O.M. la convalida dell'arresto, applicando altresì la misura cautelare dell'obbligo di firma. Inoltre, sulla base di un'accurata istruttoria della Divisone anticrimine, il questore ha adottato nei confronti dell'uomo un provvedimento Dacur (divieto d'accesso alle aree urbane) che interdice allo stesso l'accesso per due anni ai pubblici servizi e ai locali di pubblico intrattenimento dell'area urbana di San Lorenzo, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, del liceo statale Macchiavelli e della Facoltà di Psicologia dell'Università la Sapienza. (Rer)