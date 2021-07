Unesco: Casellati, Padova entra nell'Olimpo internazionale della bellezza e della cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, commenta in una nota l’iscrizione di Padova Urbs Picta alla World heritage dell’Unesco. "Con Padova Urbs Picta - afferma la seconda carica dello Stato -, la città entra nell’Olimpo internazionale della bellezza e della cultura. Padova, da sempre all’avanguardia come incubatore d’arte, sapere e sperimentazione, terra d’origine e adottiva di artisti, pensatori e uomini d’ingegno, ha nel suo Dna l’eccellenza. Noi padovani siamo cresciuti in una terra che ci ha trasmesso identità, qualità e senso d’appartenenza. Oggi questo patrimonio diviene patrimonio dell’umanità. E, attraverso le prospettive pittoriche della migliore arte del ‘300, svela il progetto di un’intera comunità. Dietro la Città dipinta ci sono i valori identitari e la visione di una città aperta e coraggiosa che da 800 anni, grazie alla sua Università, ha saputo essere terra di contaminazione di cultura e sapere. E ha trasmesso questa koiné culturale in un sistema produttivo apprezzato nel mondo". Casellati prosegue: "Una città che, da Giotto in poi, ha sempre avuto una missione: essere protagonista del suo presente e architetto del suo futuro. Urbs Picta, accompagnandoci alla riscoperta dei capolavori del passato, porta con sé un importante messaggio per il domani. Il messaggio che insieme possiamo farcela. Che l’essere comunità significa scommettere fino in fondo sulle proprie capacità. Che anche di fronte alle fragilità di oggi, ai tanti punti interrogativi aperti per cultura, turismo e socialità, la ripartenza è possibile". (segue) (Com)