Governo: Renzi, Pd decida se stare con riformisti filo Draghi o con il M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "O con noi riformisti filo premier o coi grillini, non ci sono alternative. Sarò diretto: siamo di fronte a un bivio, e Letta deve decidere lui adesso da che parte vuole stare, ragionando in prospettiva e non sulla base di calcoli d'opportunità, di corto respiro". Lo dice il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista al quotidiano "La Nazione". L'ex premier definisce la strategia del Pd "antistorica, miope, populista, dannosa" ed aggiunge: "Il Pd deve capire se vuole stare dalla parte di Draghi o contro Draghi". L'alternativa, per il Partito democratico, osserva ancora il senatore di Iv, è di "allearsi con noi riformisti filo Draghi: siamo pronti a sostenerlo se rinuncerà alla sudditanza nei confronti dei pentastellati, se rinuncerà alla folle idea di trasformare il Pd nella sesta stella di Conte". (Rin)