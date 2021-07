Grecia: proteste ad Atene contro le misure anti-Covid, polizia disperde manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia greca ha fatto ricorso a cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti scesi in piazza ad Atene per protestare contro la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. Secono quanto riferito dalla polizia in una nota, circa 4.500 manifestanti si sono radunati sabato nella centrale piazza Omonia della capitale greca e hanno poi marciato verso piazza Syntagma, interrompendo il traffico, mentre circa 1.500 manifestanti sono rimasti in piazza Syntagma e in una strada adiacente per 40 minuti, "ignorando gli avvertimenti e le chiamate del capo della polizia a lasciare la strada per garantire il traffico senza ostacoli". Improvvisamente, riferisce la polizia, "alcuni dei presenti hanno iniziato a lanciare pezzi di marmo, pietre, razzi e bottiglie molotov contro gli agenti di polizia. Le forze di polizia hanno iniziato a disperdere la folla con cannoni ad acqua e uso limitato di gas lacrimogeni", si legge nella dichiarazione, secondo cui un totale di 25 persone sono state arrestate. All'inizio di luglio il parlamento greco ha approvato un disegno di legge che rende obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19 per i dipendenti in alcuni settori specifici come l'assistenza sanitaria, scatenando proteste pubbliche. Le manifestazioni di sabato sono state il terzo di questi eventi negli ultimi giorni. (Gra)