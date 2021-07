Francia: attese nuove proteste contro restrizioni anti-Covid, ieri 160 mila persone in piazza e 9 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste avvengono dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato all'inizio di luglio una serie di nuove restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19. A partire da agosto ristoranti, bar, centri commerciali, aerei e treni a lunga percorrenza richiederanno infatti un pass speciale che indichi che una persona è stata vaccinata o ha un risultato del test negativo al Covid-19. Prevista inoltre la vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari. Ieri il Senato ha votato il testo della legge sulla proroga della tessera sanitaria dopo che i senatori hanno dato il primo via libera in commissione al disegno di legge che prevede l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari e alla controversa proroga del lasciapassare sanitario, quest'ultima legata al ripristino dello stato di emergenza sanitaria. Il disegno di legge dovrà tuttavia essere ulteriormente esaminato da una commissione di senatori e deputati. (Frp)