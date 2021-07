Usa-Cina: "Xinhua" su visita Sherman, confronto in buona fede potrebbe essere produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman si confronterà con la controparte cinese “non da una posizione di forza ma con rispetto e buona fede, allora l’incontro di Tianjin potrebbe essere costruttivo e potrebbe condurre ad altri incontri tra le parti”. E’ quanto si legge in un articolo di commento pubblicato oggi sull’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”, in concomitanza con l’inizio della visita di Sherman in Cina. “Per rendere produttivi i colloqui tra le due parti, è essenziale che gli Stati Uniti dimostrino sincerità e collaborino con la Cina per stabilire una serie di paletti per lo sviluppo a lungo termine di quella che molti considerano la relazione bilaterale più importante del mondo”, si legge. Washington, prosegue l’articolo, deve “annullare le azioni aggressive che interferiscono gravemente con gli affari interni della Cina e danneggiano gli interessi di Pechino”. Il pezzo fa quindi riferimento al briefing del dipartimento di Stato tenuto ieri, in cui si afferma che gli Stati Uniti entrano nel confronto con la Cina “da una posizione di forza”. “Una retorica così arrogante rivela quanto Washington sia prepotente”, si legge nell’articolo pubblicato da “Xinhua”, che sulla cooperazione tra la parti sulle sfide globali come il cambiamento climatico aggiunge: “Se Washington continua a credere di poter avere la cooperazione di Pechino nell'affrontare queste ardue sfide e allo stesso tempo sopprimere la Cina si sbaglia di grosso”. (segue) (Cip)