Usa-Cina: "Xinhua" su visita Sherman, confronto in buona fede potrebbe essere produttivo (2)

- La vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman inizia oggi una visita di due giorni in Cina. Secondo quanto reso noto dal dipartimento di Stato la vice di Antony Blinken vedrà il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il vice ministro degli Esteri Xie Feng della Repubblica popolare a Tianjin, a sud-est di Pechino. La tappa in Cina per Sherman arriva dopo quelle in Giappone, in Corea del Sud e in Mongolia. "A Tianjin, (Sherman) chiarirà che mentre accogliamo con favore la concorrenza dura e sostenuta con la Repubblica popolare cinese, tutti devono giocare secondo le stesse regole e allo stesso livello, in condizioni di parità", ha fatto sapere ieri un alto funzionario del dipartimento nel corso di un briefing. Sherman, ha aggiunto, "evidenzierà che non vogliamo che la competizione rigida e sostenuta si trasformi in conflitto" e "coglierà l'occasione per spiegare le nostre preoccupazioni su molte delle azioni di Pechino". (segue) (Cip)