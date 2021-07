Usa-Cina: "Xinhua" su visita Sherman, confronto in buona fede potrebbe essere produttivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver lasciato Tianjin, la numero due del dipartimento di Stato si recherà anche in Oman. La visita giunge in un momento di massima tensione tra Stati Uniti e Cina, con il presidente Usa Joe Biden che lunedì 19 luglio ha accusato la Repubblica popolare di essere dietro l’attacco informatico che ha colpito nelle scorse settimane i server di posta elettronica Microsoft. Venerdì 23 luglio la Cina ha imposto sanzioni contro sette individui ed entità statunitensi in risposta alle recenti sanzioni Usa nei confronti di sette funzionari cinesi a Hong Kong. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, i colloqui tra Sherman e Wang potrebbero aprire la strada a un potenziale incontro tra i presidenti Biden e Xi Jinping a Roma a ottobre, a margine del vertice G20. La scorsa settimana il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post” ha scritto che il governo cinese avrebbe voluto che Sherman incontrasse a Tianjin solo il suo omologo Xie Feng e non il ministro Wang Yi. Quella della vice segretaria di Stato sarà la seconda visita di un alto funzionario dell’amministrazione Biden in Cina (la prima è stata quella dell’inviato per il Clima John Kerry ad aprile). (Cip)