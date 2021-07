Napoli 2021: Oddati (Pd), partito è tutto con Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle Agorà arriveranno tante proposte. Alcune diventeranno proposte di legge, altre programma di governo e probabilmente molte riguarderanno i giovani. Non a caso, il segretario Letta ha lanciato una provocazione che riguardava proprio le nuove generazioni come quella di utilizzare le risorse in eccedenza della tassa di successione per finanziare 280 mila borse di studio da 10mila euro per i giovani italiani. Risorse probabilmente non sufficienti per programmare il futuro ma era sicuramente il primo passo da compiere per dare alle nuove generazioni un'opportunità". A dirlo Nicola Oddati, coordinatore delle Agorà democratiche e membro della direzione nazionale del Partito democratico, intervenuto alla festa dell'Unità di Napoli. Oddati ha proseguito: "Dobbiamo isolare due parole: concentrazione e redistribuzione. Concentrare è una parola utilizzata dalle destre la cui idea è quella di tenere il potere e le decisioni politiche in poche mani. Un'idea che nel mondo vince ancora. È accettabile questa realtà per una forza di sinistra? No, non lo è. La missione della sinistra è quella di capovolgere questo concetto e sostituirlo con la parola redistribuzione. Includere le tante persone che sono escluse. È questo che ci distingue da Orban e da Salvini e cioè la convinzione che le persone siano titolari dei diritti, abbiano risorse, possano decidere, abbiano potere. La democrazia è concessione del potere a quante più persone è possibile, non il contrario. Questa è l'identità che non dobbiamo aver paura di costruire". (segue) (Com)