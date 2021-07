Napoli 2021: Oddati (Pd), partito è tutto con Manfredi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del Pd ha aggiunto: "Io ero contrario allo sblocco dei licenziamenti. Non era questo il momento, dopo un anno e mezzo di chiusure, di mettere centinaia e centinaia di lavoratori in mezzo ad una strada. Credo che questo sia stato errore grave e ne risentirà anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza". Puntando, poi, l'attenzione su Napoli, Oddati ha concluso: "Dobbiamo lavorare per costruire un'identità di Paese, una democrazia dinamica e di qualità, anche in termini di politiche sociali ed occupazionali, a partire dal reddito integrativo universale di base. È questa la strada da seguire se vogliamo che l'Italia e l'Europa crescano crescano: non più grandi ricchezze e sacche enormi di povertà. È questo che la politica di venire giovani soprattutto a Napoli, una città immobile, che negli ultimi 10 anni ha visto crollare l'offerta di servizi essenziali con un sindaco che oggi è alla ricerca di uno stipendio da consigliere regionale in Calabria. È questo che deve fare Manfredi: rimettere in piedi, con semplicità, le cose essenziali. Il Pd è unito con Gaetano ed il Pd è tutto con lui". (Com)