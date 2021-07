Regno Unito: proteste a Londra contro il pass sanitario, 4 agenti feriti e 6 dimostranti arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro agenti di polizia sono rimasti feriti e sei persone sono state arrestate durante le manifestazioni contro l'obbligo di pass sanitario contro il Covid-19 che si sono svolte ieri a Londra. Lo ha reso noto il comandante della polizia metropolitana, Catherine Roper. "Le manifestazioni, per lo più pacifiche, nel centro di Londra sono terminate. Ringrazio le persone che si sono impegnate con noi e i miei colleghi per il loro duro lavoro. Ci sono stati sei arresti per una serie di reati e quattro agenti feriti in maniera accettabile. Auguro loro una pronta guarigione", ha scritto Roper su Twitter. In precedenza lo stesso funzionario aveva twittato che un manifestante è stato arrestato dopo aver lanciato una bottiglia contro gli agenti di polizia. Le restrizioni contro il coronavirus sono state revocate nel Regno Unito il 19 luglio, sebbene le autorità raccomandino ancora di indossare mascherine per il viso e di utilizzare il Covid-Pass Nhs, che dimostra la prova della vaccinazione o un risultato negativo del test anti-Covid. (Rel)