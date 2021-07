Roma: operazione anti degrado stazione Termini, due arresti e due denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle verifiche all'interno della stazione ferroviaria, particolare attenzione è stata posta dai carabinieri al fenomeno dei "molestatori": è in questo contesto che i militari hanno individuato e denunciato a piede libero una cittadina romena di 20 anni, proveniente da Orte e già conosciuta alle forze dell'ordine, che stava tentando di vendere a un viaggiatore in transito un biglietto ferroviario regionale, già utilizzato, spacciandolo ancora per valido. Dovrà rispondere di truffa. Altre 3 ragazze tra i 18 e i 30 anni, tutte di origini slave, con precedenti e senza fissa dimora nella Capitale, sono state sanzionate amministrativamente poiché, con atteggiamenti molesti, stavano impedendo ai viaggiatori la libera fruizione della stazione ferroviaria. Oltre alla sanzione, nei loro confronti è stato disposto l'ordine di allontanamento dallo scalo e dalle relative pertinenze per 48 ore. (segue) (Rer)