Roma: operazione anti degrado stazione Termini, due arresti e due denunce (4)

- Tre sanzioni sono state elevate nei confronti di due cittadini somali di 22 e 23 anni: i carabinieri li hanno sorpresi mentre stavano stazionando in modo contrario al decoro, sdraiati sulle panchine a torso nudo e utilizzando le fontane pubbliche per l'igiene personale. Due cittadini del Togo e uno argentino, invece, sono stati controllati dai carabinieri in piazza Indipendenza: i tre, già in evidente stato di alterazione dovuta all'eccessiva assunzione di bevande alcoliche, hanno continuato a bere anche durante il controllo, motivo per cui sono scattate le sanzioni per ubriachezza previste dall'articolo 688 del codice penale. Grazie alla collaborazione del personale dell'Ama, sono stati rimossi rifugi di fortuna, masserizie varie, bivacchi e sporcizia dall'area verde di piazza Indipendenza, impedendo, di fatto, il sorgere di una tendopoli. (Rer)