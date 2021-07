Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo coperto sul Nord ovest, da molto nuvoloso a coperto sul resto delle Alpi e Prealpi e sull'alta pianura occidentale; altrove da poco nuvoloso a nuvoloso fino al mattino, poi variabile fino a temporaneamente coperto. Precipitazioni con rovesci o temporali diffusi, anche di forte intensità, intermittenti e possibili per tutta la giornata: fino al primo mattino più probabili su settori occidentali e rilievi centrali, dalla tarda mattinata-primo pomeriggio su tutta la regione. Neve oltre 3200 metri. Temperature minime in lieve o moderato calo, massime in moderato o forte calo. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 26-27 °C sulla parte occidentale, 30-31 °C su quella orientale. (Rem)