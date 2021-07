Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su settori occidentali e rilievi centrali cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti cumuliformi, più compatti ed estesi dal tardo pomeriggio, variabile o irregolarmente nuvoloso altrove con maggiori addensamenti dal pomeriggio. Precipitazioni isolati rovesci o temporali sui settori occidentali (anche di pianura) e sui rilievi centrali nella prima parte della giornata, in intensificazione dal pomeriggio a carattere temporalesco e in estensione anche alla fascia pedemontana e di alta pianura. Probabili temporali sparsi di forte intensità. Temperature minime in lieve calo, massime in calo. In pianura minime tra 20 e 25 °C, massime tra 29 e 33 °C, fino a 35 °C sulla pianura orientale.(Rem)