Business news: India, vendite di smartphone in calo del 13 per cento nel secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di smartphone in India sono diminuite del 13 per cento nel secondo trimestre di quest’anno rispetto al precedente, a testimonianza di come la seconda ondata di contagi da Covid-19 abbia avuto un forte impatto sul secondo mercato mondiale di smartphone. Lo indica una ricerca di mercato condotta dalla società Canalys, che evidenziano tuttavia anche l’aumento dell’87 per cento su base annuale dell’acquisto di smartphone online. “I rivenditori in India ritenevano che il Covid-19 non sarebbe tornato e diversi di loro hanno messo in programma investimenti in negozi fisici. Ancora una volta, tuttavia, sono stati costretti a cambiare rapidamente strategia”, si legge nel rapporto. I preferiti dai consumatori indiani è sono rimasti gli smartphone prodotti dalla cinese Xiaomi, che ha conquistato una fetta di mercato del 29 per cento, seguiti da quelli della sudcoreana Samsung (17 per cento). Secondo Canalys, nella seconda metà di quest’anno le vendite di smartphone in India dovrebbero ripartire, anche grazie ai progressi della campagna vaccinale, alla ripresa della fiducia dei consumatori e al lancio di nuovi prodotti da parte delle compagnie digitali. (Inn)