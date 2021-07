Business news: Cina, la borsa di Shanghai lancerà ad agosto un nuovo indice per le società tecnologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La borsa di Shanghai lancerà ad agosto un nuovo indice per tenere traccia delle 50 principali società quotate dallo Star Market, il nuovo consiglio tecnologico cinese in stile Nasdaq, incentrato sulla tecnologia dell'informazione. Lo ha fatto sapere un comunicato della borsa di Shanghai, in linea con l'impegno di Pechino per lo sviluppo del settore tecnologico. Il nuovo indice di Shanghai, Sse Star Next Generation Information Technology Index, sarà introdotto il prossimo 16 agosto dalla borsa di Shanghai e da China securities index (Csi, joint venture tra la Borsa di Shanghai e la Borsa di Shenzhen). "L'indice serve a misurare le prestazioni dell'industria tecnologica sul mercato Star", si legge nella nota. Secondo la dichiarazione, le 50 aziende selezionate coprirebbero una vasta gamma di aree, dal web al cloud computing, dai servizi di big data alle intelligenze artificiali. La Cina ha fatto sapere in un rapporto pubblicato all'inizio di quest'anno che gli investimenti annuali per la ricerca e lo sviluppo supereranno il 7 per cento nei prossimi cinque anni. (Cip)