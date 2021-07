Business news: Cina, oltre 15 miliardi di dollari di investimenti esteri nelle zone di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 21 zone sperimentali di libero scambio (Ftz) della Cina hanno ricevuto 100,88 miliardi di yuan (15,6 miliardi di dollari) in investimenti esteri nella prima metà del 2021, pari a quasi il 17 per cento di tutto il capitale straniero confluito in Cina. Lo mostrano i dati diffusi dal ministero del Commercio cinese. Una zona sperimentale di libero scambio è un'area geografica all'interno della Cina nella quale aziende domestiche ed estere possono importare materiali, svolgere attività di produzione, esportare prodotti finiti senza essere soggetti a dazi o con l'imposizione di dazi ridotti. Più di 23 mila imprese straniere finanziate dall'estero si sono stabilite in Cina, con un aumento del 47,9 per cento su base annua e con un numero cumulativo di stabilimenti esteri che ha superato 1,06 milioni. L'uso effettivo di investimenti esteri nel settore manifatturiero è aumentato del 9,9 per cento, segnando il più alto tasso di crescita nello stesso periodo negli ultimi dieci anni, e gli investimenti stranieri utilizzati nel settore dei servizi sono aumentati del 33,4 per cento. Le principali fonti di investimento provengono dai Paesi dell'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), dall'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e dall'Unione europea (Ue), aumentati rispettivamente del 49,6 per cento, 50,7 per cento e 10,3 per cento. Gli investimenti effettivi dalla Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong, da Singapore, dalla Corea del Sud e dalla Germania sono aumentati rispettivamente del 35,5 percento, 53,6 percento, 29,9 percento e 32,4 percento. (Cip)