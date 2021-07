Business news: Cina, ministero Commercio avvia indagine antidumping su importazioni acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha avviato un'indagine antidumping sull'acciaio importato dal Giappone, dalla Corea del Sud e dall'Unione europea a seguito della scadenza dei dazi in vigore negli ultimi cinque anni. Lo rende noto il ministero del Commercio cinese, annunciando che la decisione in merito al ripristino dei dazi verrà assunta al termine dell'indagine, che dovrebbe essere completata entro un anno. L'inchiesta arriva dopo che la China Baoshan Iron and Steel e un'unità di Beijing Shougang hanno presentato una petizione al ministero lo scorso maggio, sostenendo che la fine dei dazi potrebbe portare a ulteriori pratiche di dumping e danneggiare il settore siderurgico nazionale. I produttori di acciaio giapponesi, tra cui Jfe Steel, Nippon Steel e Sumitomo Metal, pagheranno dazi antidumping compresi tra il 39 per cento e il 45,7 per cento. Le tariffe Ue sono del 46,3 per cento mentre quelle per le aziende coreane sono del 37,3 per cento. (Cip)