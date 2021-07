Business news: Iraq, Al Kadhimi incontra ministro Commercio saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha ricevuto il ministro del Commercio dell’Arabia Saudita, Majed al Qasabi, e la sua delegazione per discutere della promozione degli scambi commerciali tra i due Paesi. Lo rende noto l’ufficio stampa del premier iracheno, affermando che il ministro saudita ha portato ad Al Kadhimi i saluti e gli auguri del re Salman bin Abdulaziz al Saud e del principe Mohamed bin Salman, in occasione della festa musulmana dell’Eid al Adha. Durante il colloquio, le due parti hanno discusso di come migliorare le relazioni bilaterali, e del rafforzamento della cooperazione nel settore dell’economia e degli investimenti. Da parte sua, Al Kadhimi ha elogiato le solide relazioni tra i due Paesi e l'entusiasmo mostrato nel voler rafforzare ed esplorare prospettive di cooperazione nell'ambito del Consiglio di coordinamento iracheno-saudita. (Res)