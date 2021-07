Business news: Infrastrutture, rivista francese esalta progetto porto di Dakhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del porto atlantico di Dakhla, città costiera del Sahara occidentale controllata dal Marocco, rafforza il ruolo di Rabat in qualità di crocevia economico continentale e internazionale. Lo riferisce la rivista “Jeune Afrique, sottolineando che il progetto di Dakhla, ideato nel 2016, avrà un ruolo strategico nello sviluppo economico sociale e industriale delle regioni meridionali de facto controllate dal Regno, e rappresenta una forte apertura nei confronti degli investitori stranieri, in particolare coloro che desiderano incrementare gli scambi commerciali con il continente africano. Secondo "Jeune Afrique", i lavori del progetto dovrebbero durare otto anni, per un costo stimato di 10 miliardi di dirham (circa 930 milioni di euro). (Mar)