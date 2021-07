Business news: Arabia Saudita, presto società di investimento congiunto con Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio dell’Arabia Saudita, Majid al Qasabi, a capo del Consiglio di coordinamento saudita-iracheno, ha dichiarato la volontà di costituire una società di investimento congiunto con l’Iraq che agirà da garante per gli investimenti e aiuterà il coinvolgimento del capitale saudita in Iraq. L’iniziativa segue il lancio di un fondo da tre miliardi di dollari per promuovere gli investimenti nel Paese concordato a marzo durante una visita del primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, in Arabia Saudita. Al Qasabi ha anche rivelato che il Regno sta studiando l'apertura di altri valichi di frontiera con l'Iraq in seguito alla riapertura del posto di frontiera di Arar lo scorso anno dopo 30 anni. Lo ha riferito il sito web d’informazione in lingua inglese “Arab News”. (Res)