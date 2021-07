Business news: Libia, Banca centrale inietta liquidità extra per Eid al Adha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Libia ha fornito liquidità extra agli istituti di credito per la festività la festività islamica della Eid al Adha. Le banche commerciali della Libia, infatti, torneranno a riaprire le loro porte solo domenica prossima, 25 luglio, il primo giorno utile dopo le feste, secondo le istruzioni del Dipartimento di controllo monetario e bancario della Banca centrale. La direzione di Al Nuran Bank ha comunicato a tutti i suoi clienti che desiderano effettuare operazioni di prelievo a recarsi in tutte le sue filiali al termine della festività. Le banche commerciali, prima della Eid al Adha, hanno alzato i massimali di prelievo, che oscillano tra 2.000 e i 5.000 dinari a persona (da 376 a 941 euro). Mukhtar Al Tawi, direttore del dipartimento di vigilanza monetaria e bancaria della Banca centrale, ha confermato in una precedente dichiarazione all'emittente "218" che la Banca ha rafforzato le casse degli istituti di credito con ulteriori fondi per coprire la domanda. (Lit)