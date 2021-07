Business news: Marocco, banche del Regno presenti in più di 20 Paesi in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali gruppi bancari del Marocco sono ora presenti in più di 20 Paesi in Africa, grazie alla loro politica basata su espansione e diversificazione. Lo ha reso noto la banca di investimenti marocchina Cdg Capital, secondo la quale l’espansione delle principali banche del Regno avrebbe favorito l’aumento delle quote di banche internazionali nei gruppi di Attijariwafa Bank, Banque populaire e Bmce Bank of Africa. “Le prospettive economiche sono nel complesso promettenti e i livelli di redditività elevati”, ha affermato la Cdg Capital, sottolineando come le banche marocchine si muovono in un contesto economico ancora piuttosto instabile. Infatti, il sistema bancario è stato colpito dalla pandemia di Covid-19 durante il 2020, con un aumento significativo del costo del rischio. (Mar)