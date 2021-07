Business news: Eni e il governo del Kenya firmano memorandum su decarbonizzazione con filiera biocarburanti sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni e il ministero del Petrolio e delle Attività minerarie del Kenya hanno firmato un memorandum d'intesa per promuovere il processo di decarbonizzazione e contrastare il cambiamento climatico attraverso un nuovo modello industriale che integra pienamente l'economia circolare lungo l'intera filiera per la produzione di biocarburanti. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui le parti condurranno studi di fattibilità congiunti per sviluppare la raccolta di scarti e residui agricoli, così come progetti agricoli mirati, che assicurino una varietà di fonti di materia prima, non in competizione con cicli alimentari, da trasformare in biocarburanti e bio-derivati che potranno contribuire all'approvvigionamento delle bioraffinerie Eni in Italia, a Gela e a Venezia. Le parti inoltre valuteranno l'opportunità di convertire la raffineria di Mombasa in una bioraffineria e la costruzione di un impianto di bio-etanolo di seconda generazione da biomasse di scarto, facendo leva su tecnologie Eni Ecofining e Proesa. I progetti di sviluppo agricolo si concentrano sullo sviluppo di colture oleaginose sostenibili - vale a dire materie prime a basso ILUC (Indirect Land Use Change, impatto sul cambiamento d'uso del suolo) - come colture di rotazione, piante di ricino su terreni degradati, alberi di croton nei sistemi agro-forestali e altri coprodotti agroindustriali. (Com)