Business news: von der Leyen (Ue), grande notizia accordo BioNTech-Pfizer con Biovac su vaccini in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra BioNTech e Pfizer con Biovac per la produzione di 100 milioni di vaccini anti Covid in Sudafrica è "una grande notizia per l'Africa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "L'Ue è impegnata a sostenere l'Africa nello sviluppo della propria capacità di produrre vaccini, a partire da un'iniziativa da un miliardo di euro", ha aggiunto von der Leyen in un messaggio su Twitter. (Beb)