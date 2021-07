Business news: Oms, in Africa solo l'1,5 per cento è immunizzato contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora solo 20 milioni di africani, circa l'1,5 per cento della popolazione del continente, sono stati interamente vaccinati contro il Covid-19 e solo l'1,7 per cento delle 3,7 miliardi di dosi somministrate a livello globale è stato destinato all'Africa. È l'allarme lanciato dalla direttrice regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Africa, Matshidiso Moeti, nel corso del suo briefing settimanale con la stampa. "Molti paesi sono ancora a rischio massimo e in Africa una terza ondata senza precedenti è cresciuta più velocemente", ha affermato Moeti, che ha tuttavia espresso fiducia per l'immediato futuro. "La crisi dell'offerta si sta allentando. Le prime consegne di dosi donate dagli Usa attraverso il meccanismo Covax arriveranno in Africa questa settimana e complessivamente sono previste quasi 60 milioni di dosi nelle prossime settimane", ha aggiunto, la rappresentante Oms, invitando quindi i paesi africani a "fare di tutto per accelerare il lancio dei vaccini da 5 a 6 volte" per raggiungere l'obiettivo di vaccinare completamente il 10 per cento più vulnerabile della loro popolazione entro la fine di settembre". Solo quest'anno, ha poi ricordato Moeti, "sono attese oltre mezzo miliardo di dosi attraverso Covax e un massiccio afflusso significa che i paesi devono fare del loro meglio. Per aumentare la diffusione (dei vaccini), i paesi devono accelerare le operazioni, gli investimenti sui costi operativi e affrontare la fiducia nei vaccini", ha concluso. (Res)