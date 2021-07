Business news: Algeria-Italia, webinar su opportunità nei settori agri-tech ed energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia ad Algeri, Cassa Depositi e Prestiti, Simest e Confindustria Assafrica hanno organizzato un webinar dedicato alle opportunità che il mercato algerino offre alle imprese italiane nei settori agri-tech ed energie rinnovabili. Oltre all’ambasciatore d’Italia Giovanni Pugliese, al presidente di Simest e Chief International Affairs Officer di Cdp, Pasquale Salzano, e al presidente Confindustria Assafrica & Mediterraneom Massimo Dal Checco, sono intervenuti rappresentanti dei ministeri algerini dell’Industria e della Transizione Energetica e del gruppo algerino Agrolog. Gli esperti di Cdp e Simest, si legge sul sito web della Farnesina, hanno illustrato a circa 60 imprese presenti gli strumenti finanziari che possono sostenere i processi di internazionalizzazione e sono state infine presentate due storie di successo di imprese italiane che hanno già investito sul mercato algerino. L'Italia è il terzo partner commerciale dell'Algeria a livello globale e l'Algeria è il primo partner commerciale dell'Italia nel Continente africano e nell'area Medio Oriente - Nord Africa. Nel 2020, nonostante l’impatto dovuto al Covid, l'Italia si è confermata un partner importante dell’Algeria, con oltre 5,8 miliardi di euro di interscambio, di cui 3,14 miliardi le nostre importazioni e 1,94 miliardi le nostre esportazioni. Il gas costituisce la quasi totalità delle nostre importazioni, mentre l'Italia esporta principalmente macchinari, prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e siderurgici. Oggi il mercato dell’agri-tech, ovvero macchinari agricoli, mezzi e attrezzi agricoli, macchinari connessi e software gestionali per l’agricoltura, cresce del 2 per cento annuo in Italia, rispetto a una crescita mondiale del settore del 76 per cento. Questo divario può essere colmato cogliendo le grandi opportunità di crescita all’estero. Dal 2020, con la Legge Finanziaria, l’Algeria ha abrogato il limite del 51-49 per partecipazione di imprese estere nel settore agricolo in imprese algerine con quote di partecipazione di maggioranza. Inoltre, un ampio programma di incentivi fiscali promuove operazioni di co-investimento ed export. Il mercato delle energie rinnovabili presenta un ampio spettro di opportunità. Oggi l’Algeria punta a diversificare il mix energetico, prevalentemente dipendente dagli idrocarburi (97 per cento della produzione nazionale). Il piano nazionale, inizialmente con scadenza al 2020, è stato prorogato al 2030 e prevede di raggiungere una produzione totale annuale di 22 GW solo da energie rinnovabili, il che rappresenterebbe il 27 per cento del totale nazionale. Il piano prevede di raggiungere un mix di energie rinnovabili suddiviso tra 13,6 GW da energia solare, 5 GW da energia eolica e 3,4 GW da biomasse, cogenerazione, idroelettrico e termico. (Ala)