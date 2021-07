Business news: Kuwait, realizzati 19 progetti strategici per 55 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha stanziato 19,6 miliardi di dinari (oltre 55 miliardi di euro) per l'attuazione di 19 progetti strategici durante l'attuale piano di sviluppo annuale. Lo ha riferito l'emittente" Al Arabiya”, affermando che alcuni progetti sono realizzati da agenzie governative (14 progetti per un costo totale di circa 50 miliardi di euro), mentre altri sono realizzati dal sistema di partenariato pubblico-privato. In particolare, l'Autorità per i progetti di partenariato pubblico-privato sta realizzando quattro progetti per un totale costo di 988 milioni di dinari (circa 2,7 miliardi di euro) che rappresenta circa il 5 per cento del totale degli investimenti destinati a progetti strategici, oltre ad un progetto di partecipazione a una società, con un valore totale di 611 milioni di dinari (circa 1,7 miliardi di euro). Secondo un monitoraggio effettuato dal quotidiano kuwaitiano "Al-Anbaa" sui progetti strategici attuati dal Kuwait, è emerso che il maggior peso relativo relativo è di progetti dei pilastri dell'economia diversificata e sostenibile, con il 49,5 per cento dei costi totali, seguito dalle infrastrutture avanzate, con il 16,2 per cento, e poi dal pilastro dell'ambiente di vita sostenibile con il 15,5 per cento. Inoltre, il 14,2 per cento è rappresentato dal pilastro del capitale umano creativo, mentre il 4,6 per cento dal pilastro dell'assistenza sanitaria di alta qualità. (Res)