Business news: Marocco, nuova linea di produzione di chip elettronici per Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- STMicroelectronics (Stm), uno dei principali produttori di semiconduttori in Europa, inaugurerà presto una nuova linea di produzione di chip elettronici per la statunitense Tesla in Marocco. Lo rende noto il “Middle East Institute”, secondo il quale, grazie a investimenti infrastrutturali specifici e un’attenta gestione delle partnership con società straniere, il Regno sta emergendo come principale produttore di pezzi automobilistici del continente africano. Il piano della Stm si inserisce in questo progetto, consentendo al Marocco di occupare una posizione centrale nella produzione di auto elettriche. Secondo i media marocchini, Stm inaugurerà la linea di produzione presso la struttura di Bouskoura, città industriale alla periferia di Casablanca. (Mar)