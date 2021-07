Business news: Etiopia completa il secondo riempimento della Diga della rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope ha completato la seconda fase di riempimento della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd). Lo ha annunciato l'emittente di Stato etiope "Ebc". L'annuncio arriva nel quadro di un'insoluta disputa fra le autorità etiopi ed i governi dei Paesi a valle - Egitto e Sudan - che temono ripercussioni in relazione allo sfruttamento delle risorse idriche. A inizio luglio una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, convocata per discutere della questione, si è conclusa senza un voto ma con la dichiarata disponibilità a facilitare ulteriori colloqui sotto l'egida dell'Unione africana, come da sempre auspicato dall'Etiopia. All'incontro le parti non sono riuscite tuttavia a concordare un quadro d'azione comune per risolvere le questioni in sospeso, in particolare un meccanismo che permetta di gestire la diga durante la prolungata siccità che ha colpito la regione. (Res)